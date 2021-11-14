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Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yeterli sayıda forma şansı bulamamasından ötürü mutsuz olduğunu söylemişti. Ancak yıldız futbolcu ile Pereira'nın arasındaki tek uyuşmazlık forma süresi değil. İşte Portekizli teknik adamın Mesut'u oynatmama nedeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:23 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:24
Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri Mesut Özil'in durumu. Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı son açıklamalarla bu konu daha da önem kazandı.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Geçen yıl devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut, bilhassa sezonun başından bu yana istediği kadar süre alamadı. Sezon başı yapılan planlama çerçevesinde Teknik Direktör Vitor Pereira, yıldız futbolcudan faydalanmak üzerine bir plan oluşturmuştu.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Ancak bu plan istendiği şekilde hayata geçmedi. Mesut Özil ve 3-4-3 sisteminin tam olarak örtüşmemesi dışında teknik patron Vitor Pereira için başka önemli kriterler de söz konusu.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Portekizli teknik adam için maç performansının yanı sıra antrenman performansları da büyük önem taşıyor. Maç kadrosuyla birlikte ilk 11 belirlenirken önemli kriterlerden biri de futbolcuların Samandıra'daki çalışma ve idman temposu oluyor. Milliyet'in haberine göre; Mesut'un bu performansı da Vitor Pereira tarafından yeterli görülmediği için deneyimli oyuncu çoğu maçta şans bulamadı ya da az süre aldı.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Antrenmanlarda alınan birçok veri ve analize göre oyuncuların performansları teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. 33 yaşındaki futbolcu da bu analizlerde arkalarda kaldı.

Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Milli ara sonrasında Galatasaray deplasmanında hayati bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in form durumu da büyük merak konusu olacak.

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