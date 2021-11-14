Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil ile Pereira arasındaki tek sorun forma süresi değil!

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri Mesut Özil'in durumu. Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı son açıklamalarla bu konu daha da önem kazandı.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri Mesut Özil'in durumu. Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı son açıklamalarla bu konu daha da önem kazandı.
Geçen yıl devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut, bilhassa sezonun başından bu yana istediği kadar süre alamadı. Sezon başı yapılan planlama çerçevesinde Teknik Direktör Vitor Pereira, yıldız futbolcudan faydalanmak üzerine bir plan oluşturmuştu.
Ancak bu plan istendiği şekilde hayata geçmedi. Mesut Özil ve 3-4-3 sisteminin tam olarak örtüşmemesi dışında teknik patron Vitor Pereira için başka önemli kriterler de söz konusu.
Portekizli teknik adam için maç performansının yanı sıra antrenman performansları da büyük önem taşıyor. Maç kadrosuyla birlikte ilk 11 belirlenirken önemli kriterlerden biri de futbolcuların Samandıra'daki çalışma ve idman temposu oluyor. Milliyet'in haberine göre; Mesut'un bu performansı da Vitor Pereira tarafından yeterli görülmediği için deneyimli oyuncu çoğu maçta şans bulamadı ya da az süre aldı.
Antrenmanlarda alınan birçok veri ve analize göre oyuncuların performansları teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. 33 yaşındaki futbolcu da bu analizlerde arkalarda kaldı.
Milli ara sonrasında Galatasaray deplasmanında hayati bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in form durumu da büyük merak konusu olacak.