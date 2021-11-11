Khazri sesleri

Fenerbahçe'de ara transfer için araştırmalar başlarken, Wahbi Khazri iddiaları devam ediyor. Mercato, Tunus basınına dayandırdığı haberinde sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki forvetle ilgilendiğini yazdı. Haberde, Saint Etienne ile sezona fırtına gibi başlayan tecrübeli santrforun bu sezon biri 68 metreden attığı 7 golle Fransa Ligue 1 Gol Krallığı'nda ilk 3'te yer aldığı hatırlatıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Tunuslu forvet için ocak ayında yeni bir hamle yapabileceği vurgulandı. Khazri'nin Saint Etienne ile sözleşmesi gelecek haziran ayında bitecek.