FENERBAHÇE HABERLERİ: Gökhan Akkan transferinde kötü haber! Başkan açıkladı

Hayırlısı diyelim. Pazartesi günü hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz. Rizespor'un geleceğini düşünürken, Rizespor'un paralarını, ekonomisini parçalayamam. Ayağımızı yorgana uzatarak yapmak zorundayız. Ben de 30-40 milyon avro harcayıp, flaş transferler yapmak isterim ama ben bugün kendi egolarımı tatmin etme adına Rizespor'un geleceğini satamam."
"GÖKHAN AKKAN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"
"Kaleci Gökhan Akkan ile yeni sözleşme yapacağız. 3 yıllık daha yeni imza atılacak. Gökhan da çok hevesli. Kendisi Rizespor'dan bir tek şartla gider o da A milli takım kalecisi olması halinde. Tüm futbolcularım bir birinden pırlanta. Tabi arada tatlı rekabet, sürtüşme olacaktır."
"VEDAT GELMEK İSTESİN HEMEN ALIRIM"
"Eski oyuncumuz Vedat Muriqi ile ben görüşüyorum. Hiç diyalogum kesilmedi, abi kardeş gibi. Vedat gelse hayır demem tabi ki. Vedat emin ol ki eğer kiralık gelmeyi düşünürse ilk beni arar. Vedat, Fenerbahçe'ye giderken de ilk beni aradı. Son olarak taraftarımıza şunu söylüyorum. Sabredin, takım iyi olacak, stadı doldurun, orayı askoroz cehennemine çevirin. Rakip takımın oyuncularının ayakları titresin."