FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 5 soru

5- Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Bu poker ona pahalıya patlayacak? dediniz… Ama tersi oldu! Kruse kulübe 18 milyon Euro'luk dava açtı. FIFA 7.5 milyon Euro tazminata karar verdi. 3.75 milyon Euro'ya iki taraf anlaştı. Hani Fener zarar etmeyecekti? Hani Kruse'ye bu poker pahalıya patlayacaktı? Aziz Yıldırım Ersun Yanal'ı gönderdi, siz getirdiniz. Gökhan ve Caner'i gönderdi, getirdiniz. Pereira'yı gönderdi yine getirdiniz… Sırada Alex mi var? İsmail Kartal mı? Zico mu?