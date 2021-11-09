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Fenerbahçe'de tarihi şok! Daha Beşiktaş ve Galatasaray ile oynamadan...

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile berabere kalan sarı lacivertliler, son 4 maçından yalnızca bir puan çıkarabildi. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile derbi maçına çıkacak olan Kanarya, daha şimdiden lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, henüz Beşiktaş ile de maça çıkmadı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 09:12
Fenerbahçe'de tarihi şok! Daha Beşiktaş ve Galatasaray ile oynamadan...
Fenerbahçe'deki ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira yine aynı sıkıntılarla karşılaştı.

2015-16 sezonundaki ilk döneminde Robin Van Persie ve Caner Erkin'le sorunlar yaşayan Pereira, 4-4-2 ve 4-3-3 arasındaki giden sistem tartışmalarında sezonu geçirmişti.

O dönem Beşiktaş'ın önünde ligi, Galatasaray finalinde de kupayı yitiren Portekizli hoca, ikinci döneminde de istediği gibi ilerleyemiyor.

TRABZON'A DA YENİLDİ

Ligin 12. haftası itibariyle lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen ve 7. sırada olan Fenerbahçe'de tepkiler büyüyor. Milliyet'in haberine göre özellikle henüz Galatasaray ve Beşiktaş ile derbi maçlarına çıkmadan zirveden bu kadar uzaklaşılması, Vitor Pereira'ya eleştirileri artırıyor.

Sadece Trabzonspor deplasmanına çıkan ancak 3-1 kaybeden Pereira'nın takımı gelecek için güven teşkil etmiyor.
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