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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe aradığı golcüyü bir türlü bulamıyor. Ali Koç başkanlığında 9 yeni golcü kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bu forvetlerin 8'i geldiği takımlardaki performans verilerinin çok altında kaldı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

F.Bahçe son dönemlerde forvet konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç döneminde transfer edilen golcülerin performansı dikkat çekiyor. Kanarya'ya transfer olan golcüler geçmiş dönemlerdeki performanslarını mumla aratıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

GOLCÜ TRANSFERİ KARAVANA

Ali Koç döneminde transfer edilen 9 forvetten 8'i Fenerbahçe kariyeri öncesi istatistiklerinin çok gerisinde kaldı. Sadece Vedat Muriç, gol ortalamasını yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

UYUM SAĞLAYAMADILAR

Bu sezon transfer edilen Berisha'nın gol ortalaması 0,41'den 0,12'ye, Serdar Dursun'un 0,34'ten 0,16'ya geriledi... İki golcü bir türlü takıma uyum sağlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

ŞU ANDA YARI YARIYA FARK VAR

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'nin transfer ettiği golcüler daha önceki kariyerlerinde 2485 kaçta 907 gol atarken 0,36 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'deki kariyerlerinde ise 186 maçta 35 gol atarken 0,18 ortalama yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

MERGIM BERISHA Fener'den önce: Maç: 170 Gol: 70 Ortalama: 0,41 Fener'de: Maç: 8 Gol: 1 Ortalama: 0,12

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

SERDAR DURSUN Fener'den önce: Maç: 320 Gol: 110 Ortalama: 0,34 Fener'de: Maç: 6 Gol: 1 Ortalama: 0,16

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

PAPISS CISSE Fener'den önce: Maç: 413 Gol: 183 Ortalama: 0,44 Fener'de: Maç: 28 Gol: 5 Ortalama: 0,17

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

ALLY SAMATTA Fener'den önce: Maç: 249 Gol: 98 Ortalama: 0,39 Fener'de: Maç: 33 Gol: 6 Ortalama: 0,18 Fener'den sonra Maç: 12 Gol: 3 Ortalama: 0,25

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

KEMAL ADEMI Fener'den önce: Maç: 146 Gol: 49 Ortalama: 0,33 Fener'de: Maç: 8 Gol: 1 Ortalama: 0,12 Fener'den sonra Maç: 15 Gol: 1 Ortalama: 0,06

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

VEDAT MURİÇ Fener'den önce: Maç: 210 Gol: 64 Ortalama: 0,3 Fener'de: Maç: 36 Gol: 17 Ortalama: 0,47 Fener'den sonra Maç: 43 Gol: 2 Ortalama: 0,04

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

MEVLÜT ERDİNÇ Fener'den önce: Maç: 428 Gol: 142 Ortalama: 0,28 Fener'de: Maç: 19 Gol: 4 Ortalama: 0,21 Fener'den sonra Maç: 36 Gol: 3 Ortalama: 0,08

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

ISLAM SLIMANI Fener'den önce: Maç: 292 Gol: 111 Ortalama: 0,38 Fener'de: Maç: 25 Gol: 5 Ortalama: 0,2 Fener'den sonra Maç: 41 Gol: 14 Ortalama: 0,34

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

MICHAEL FREY Fener'den önce: Maç: 257 Gol: 80 Ortalama: 0,31 Fener'de: Maç: 23 Gol: 5 Ortalama: 0,21 Fener'den sonra Maç: 81 Gol: 35 Ortalama: 0,43

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