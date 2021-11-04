FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

ŞU ANDA YARI YARIYA FARK VAR

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'nin transfer ettiği golcüler daha önceki kariyerlerinde 2485 kaçta 907 gol atarken 0,36 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'deki kariyerlerinde ise 186 maçta 35 gol atarken 0,18 ortalama yakaladı.