FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvet sorunu sürüyor! Son 9 golcüden 8'i...

F.Bahçe son dönemlerde forvet konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç döneminde transfer edilen golcülerin performansı dikkat çekiyor. Kanarya'ya transfer olan golcüler geçmiş dönemlerdeki performanslarını mumla aratıyor.
GOLCÜ TRANSFERİ KARAVANA
Ali Koç döneminde transfer edilen 9 forvetten 8'i Fenerbahçe kariyeri öncesi istatistiklerinin çok gerisinde kaldı. Sadece Vedat Muriç, gol ortalamasını yükseltti.
UYUM SAĞLAYAMADILAR
Bu sezon transfer edilen Berisha'nın gol ortalaması 0,41'den 0,12'ye, Serdar Dursun'un 0,34'ten 0,16'ya geriledi... İki golcü bir türlü takıma uyum sağlayamadı.