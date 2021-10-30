De Jong iddiası

Barcelona'da Ronald Koeman'ın gidişi sonrası Luuk de Jong'un da ocak ayında takımdan ayrılacağı bildirildi. Katalan Sport gazetesi, Sevilla'dan kiralanan Hollandalı golcüye kulüp arandığını yazarken, bağlantılı ülkelerden birisinin Türkiye olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, sezon başında De Jong için nabız yoklamış ancak Barcelona devreye girince transferden çekilmişti. 31 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin tekrar girişimde bulunabileceği belirtildi. Barça'da 9 maça çıkan De Jong 1 gol atabildi. PSV, Mönchengladbach, Newcastle, Twente formaları giyen 1.88 boyundaki tecrübeli fovetin, Hollanda Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada 8 golü bulunuyor.