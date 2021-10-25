FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNÜDÜL - KAYNAĞI DEĞİŞİMDE Fenerbahçe, taraftarının da büyük desteğiyle 90 dakika çok hırslı, tempolu bir futbol sergiledi. Etkili takım presiyle uzun süre rakibi oynatmadılar, yoğun baskı kurdular. İlk devredeki en büyük sıkıntı, bu kadar baskıya rağmen üretkenlik sağlanamayışıydı.

İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp daha etkili ataklar geliştirmeye başladılar ama futbol her zaman vurguladığım gibi çok ilginç bir oyun. Maçın en net pozisyonunu Serdar kaçırdı. Kısa süre sonra da 75. dakikaya kadar hiç tehlikeli hücum girişiminde bulunamayan Alanyaspor ilk atağında gol buldu. Sonra skora denge geldi.