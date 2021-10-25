FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yorumladı!

Bana göre bunun bir numaralı nedeni, takım tertibinde 4 görev yerini sürekli değiştirmesi. Örneğin; ileri uçta 3 oyuncunun hangisi olacağı hiçbir maçta belli değil. Antwerp maçında Valencia, Berisha, Mesut, dün gece Pelkas, Rossi, Serdar... Bir de Gustavo'nun partneri ile çok oynuyor. Trabzon'da Crespo, Antwerp maçında Sosa, dün gece Zajc...
İkinci büyük yanlış da (ben bunu tüm teknik direktörler için söylüyorum) 3-4 oyuncu değiştirmenin takımlara hiçbir katkısı olmuyor. Belki bu değişikliklerden sonra skorda denge varken F.Bahçe net golü kaçırdı ama sonrasında o dakikaya kadar kaleye gelmeyen Alanya'dan iki gol geldi. Pelkas daha tam hazır olmadığından yeteneklerinde sınırlı kalıyor.
Rossi'de fiziki düşüş başlamış. Nedeni araştırılmalı. Alanyaspor futbol olarak kötü oynadı ama Bülent Korkmaz'ın faal futbolculuk hayatındaki hırsı ve disiplini takım savunmasında onları çok dirençli yapmış.