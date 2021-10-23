Valencia haftanın 11’inde

Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Ekvadorlu oyuncu, Royal Antwerp karşısında biri penaltıdan 2 gol atarken, bir penaltıdan da yararlanamamıştı. 31 yaşındaki yıldız bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Süper Lig'de de 8 maçta 2 gol+2 asisti bulunan Enner, takımın en skorer ismi.
Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Ekvadorlu oyuncu, Royal Antwerp karşısında biri penaltıdan 2 gol atarken, bir penaltıdan da yararlanamamıştı. 31 yaşındaki yıldız bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Süper Lig'de de 8 maçta 2 gol+2 asisti bulunan Enner, takımın en skorer ismi.