Haberler Fenerbahçe Valencia haftanın 11’inde

Valencia haftanın 11’inde

Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Ekvadorlu oyuncu, Royal Antwerp karşısında biri penaltıdan 2 gol atarken, bir penaltıdan da yararlanamamıştı. 31 yaşındaki yıldız bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Süper Lig'de de 8 maçta 2 gol+2 asisti bulunan Enner, takımın en skorer ismi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Valencia haftanın 11’inde
Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Ekvadorlu oyuncu, Royal Antwerp karşısında biri penaltıdan 2 gol atarken, bir penaltıdan da yararlanamamıştı. 31 yaşındaki yıldız bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Süper Lig'de de 8 maçta 2 gol+2 asisti bulunan Enner, takımın en skorer ismi.
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