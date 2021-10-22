FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralık yıldızları Samatta ve Allahyar Avrupa Ligi'nde coştu!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası 21 Ekim Perşembe günü oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe'nin kiraladığı forvetlerin fileleri sarsması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

SAMATTA F.BAHÇE'Yİ ÜZDÜ!

Sarı-lacivertli takımın kiraladığı golcülerden Mbwana Samatta, Kadıköy'e bu kez Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi. Belçika temsilcisi Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona ererken, Belçika temsilcisinin ilk golünü Samatta kaydetti.

Samatta'nın golden sonra sevinmemesi ise gözlerden kaçmadı. Samatta, Antwerp ile bu sezon 12 maça çıkarken; 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

ALLAHYAR'DAN GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh de gollerine devam etti. Zorya ile CSKA Sofya'nın kozlarını paylaştığı mücadele 1-0 sona erdi. Bulgaristan'daki maçın 64. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, ceza sahası köşesinde zor bir pozisyonda nefis vuruşla ağları sarstı.

Bu sezon 15 kez Zorya forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. (Sabah)