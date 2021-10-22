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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralık yıldızları Samatta ve Allahyar Avrupa Ligi'nde coştu!

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği golcüler UEFA Avrupa Ligi'nde bu haftaya damga vurdu. Mbwana Samatta, Antwerp formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atarken, Ukrayna ekibi Zorya'da forma giyen Allahyar ise CSKA Sofya'ya karşı galibiyeti getiren isim oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 15:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralık yıldızları Samatta ve Allahyar Avrupa Ligi'nde coştu!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası 21 Ekim Perşembe günü oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe'nin kiraladığı forvetlerin fileleri sarsması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

SAMATTA F.BAHÇE'Yİ ÜZDÜ!

Sarı-lacivertli takımın kiraladığı golcülerden Mbwana Samatta, Kadıköy'e bu kez Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi. Belçika temsilcisi Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona ererken, Belçika temsilcisinin ilk golünü Samatta kaydetti.
Samatta'nın golden sonra sevinmemesi ise gözlerden kaçmadı. Samatta, Antwerp ile bu sezon 12 maça çıkarken; 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

ALLAHYAR'DAN GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh de gollerine devam etti. Zorya ile CSKA Sofya'nın kozlarını paylaştığı mücadele 1-0 sona erdi. Bulgaristan'daki maçın 64. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, ceza sahası köşesinde zor bir pozisyonda nefis vuruşla ağları sarstı.

Bu sezon 15 kez Zorya forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. (Sabah)

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