Enner Valencia daha ne yapsın!

Kadıköy'de öne çıkan isimlerin başında tartışmasız Enner Valencia geliyordu. İlk dakikadan bitime kadar bitmek bilmeyen enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmayan Ekvadorlu futbolcu, bir penaltıdan yararlanamadığı karşılaşmada iki kez de rakip fileleri havalandırdı. Kazandırdığı iki penaltıdan birinde gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki oyuncunun mücadelesi de sarı-lacivertlileri beraberlikten kurtaramadı.



AVRUPA'DA 5. GOLÜ

90 dakika boyunca 35 kez topla buluşan Valencia, yüzde 83.3 pas isabetiyle oynadı. 16 ikili mücadelenin 10'unu kazanan tecrübeli futbolcu, 4 şutunun 2'sinde isabet sağladı. Savunmaya da destek veren yıldız oyuncu, rakibin 1 şutunu engelledi, 5 de top kaptı. Elemelerde oynanan Helsinki maçıyla birlikte Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 5'e çıkaran Valencia, Süper Lig'de de 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



Valencia, maçın ardından şunları söyledi: "Bu maça kazanmak için çıkmıştık ama futbolda bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Kafamızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız."