Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan aldıktan sonra su şişelerini tekmeledi

Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan aldıktan sonra su şişelerini tekmeledi

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil ilk 11'de başladığı mücadelenin 66. dakikasında oyundan alındı. Memnuniyetsiz bir şekilde oyundan çıkan 33 yaşındaki futbolcu, sinirli bir şekilde saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 23:28 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 09:10
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den şok tepki! Su şişelerini tekmeledi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2'ye, Royal Antwerp ise 1'e çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den şok tepki! Su şişelerini tekmeledi

Müsabakanın 2. dakikasında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Mbwana Samatta golü kaydederken, Fenerbahçe 20 ve 45. dakikada Enner Valencia'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 62. dakikasında Gerkens ile 2-2'lik skoru bulan Belçika ekibi oyuna eşitliği getirirken, müsabakanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den şok tepki! Su şişelerini tekmeledi

MESUT ÖZİL SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ!
Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alındı. Teknik direktör Vitor Pereira, Özil'in yerine Pelkas'ı sahaya sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den şok tepki! Su şişelerini tekmeledi

33 yaşındaki yıldız memnuniyetsiz bir şekilde oyundan çıkarken, sinirli bir şekilde saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den şok tepki! Su şişelerini tekmeledi

PEREIRA'DAN MESUT AÇIKLAMASI!
"Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı."

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