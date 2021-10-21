Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan aldıktan sonra su şişelerini tekmeledi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2'ye, Royal Antwerp ise 1'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2'ye, Royal Antwerp ise 1'e çıkardı.
Müsabakanın 2. dakikasında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Mbwana Samatta golü kaydederken, Fenerbahçe 20 ve 45. dakikada Enner Valencia'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 62. dakikasında Gerkens ile 2-2'lik skoru bulan Belçika ekibi oyuna eşitliği getirirken, müsabakanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.
MESUT ÖZİL SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ!
Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alındı. Teknik direktör Vitor Pereira, Özil'in yerine Pelkas'ı sahaya sürdü.
33 yaşındaki yıldız memnuniyetsiz bir şekilde oyundan çıkarken, sinirli bir şekilde saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.
PEREIRA'DAN MESUT AÇIKLAMASI!
"Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı."