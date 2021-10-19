FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına: Sizin için şampiyon olacağız!

Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira , şampiyonluk için savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Trabzon dönüşü havaalanında kendilerini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlara hitap eden Portekizli çalıştırıcı, "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Hep beraber omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız" dedi. Kaptan Mesut Özil de taraftarlara destekleri için teşekkür edip, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

ARKAMIZDA OLUN YETER

Yıldız oyuncu, "Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum, sizler de inanın. Perşembe günü (Antwerp maçında) bütün takım olarak elimizden geleni yapacağız ve inşallah kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım bu sezon şampiyon olacak" ifadelerini kullandı. Son olarak söz alan kaleci Altay Bayındır da Trabzon yenilgisi için özür dileyip, "Sizin ne istediğinizin sonuna kadar farkındayız. Bunu bilin. Bugünü bir kenara bırakıp bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.