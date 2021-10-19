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FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay hata yaptı Fenerbahçe 5 puandan oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası hakem hataları sıkça dile getirilirken, Fenerbahçe filebekçisi Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller de dikkat çekti. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın hata yaptığı 2 maçta 5 puan kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay hata yaptı Fenerbahçe 5 puandan oldu!

Trabzonspor'un attığı ilk golde topu elinden kaçıran Altay Bayındır'ın bu sezon hata yaptığı 2 maçta Fenerbahçe 5 puan kaybetti. Milli file bekçisi ligin 4. haftasında Sivasspor ile Kadıköy'de oynadıkları maçta Pedro Henrique'ye çalım atmak isterken topu kaptırıp sonrasında penaltıya sebep olmuştu. Sivasspor penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken, Fenerbahçe bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Trabzon'da da Altay'ın elinden kaçırdığı topun kale çizgisini geçmesiyle skor 1-1'e geldi. Daha sonra 2 gol daha yiyen Kanarya, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

SZALAI YANILTTI
Bakasetas'ın penaltısında yerinden kımıldamayan Altay'ın Szalai'nin kurbanı olduğu iddia edildi. Atıştan önce Altay'ın kulağına bir şeyler söyleyen Szalai'nin, "Ortada dur, genelde oraya vuruyor" dediği, genç kalecinin de bu yüzden bir köşeye atlamadığı ileri sürüldü.

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