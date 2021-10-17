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SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

Spor haberi... Fenerbahçe'nin performansıyla göz dolduran yıldız ismi Attila Szalai Macar basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarını doğrulayan Szalaii, istikrarını ailesinin sporcu olmasına bağlarken, "Küçükken sıskaydım Çok çalıştım... Annem maçtan önce ne yemem gerektiğini öğretirdi" dedi. İşte yıldız oyuncunun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 16:27
SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

Attila Szalai derbi öncesi Macar basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, Fenerbahçe'de futbolculara sunulan şartların 'elit' olduğunu belirtirken, gelişimi ile ilgili ilginç ifadeler kullandı:

SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

"15 Ağustos'tan bu yana milli takım dahil 3 günde bir maçlar oynuyorum. Tanrı'ya şükürler olsun her detaya ayrı ayrı dikkat ediyorum, bu yüzden şu ana kadar bir sorun yaşamadım.

SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

"Benim ailem sporcu. Küçükken sıska bir çocuktum. Çok fazla çalıştım. Annem bana maçlardan önce ne yemem gerektiğini anlatıyor."

SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

"Bir kişi, günde yüzde 1 gelişebiliyorsa, günümüz futbolunda büyük bir fark yaratabilir. Maçları milimetreler, santimetreler belirliyor."

SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

"Fenerbahçe'nin tesisleri elit kategorisinde bana özel bir antrenör, 24 saat çalışan bir mutfak var."

SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

"Menü diyetisyen tarafından yapılıyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer ilgisi beni çok mutlu ediyor ancak buna takılmıyorum. Şu anda önümdeki hedefe odaklanıyorum. Fenerbahçe'de çok çok mutluyum."

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