SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

Attila Szalai derbi öncesi Macar basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, Fenerbahçe'de futbolculara sunulan şartların 'elit' olduğunu belirtirken, gelişimi ile ilgili ilginç ifadeler kullandı:
"15 Ağustos'tan bu yana milli takım dahil 3 günde bir maçlar oynuyorum. Tanrı'ya şükürler olsun her detaya ayrı ayrı dikkat ediyorum, bu yüzden şu ana kadar bir sorun yaşamadım.
"Benim ailem sporcu. Küçükken sıska bir çocuktum. Çok fazla çalıştım. Annem bana maçlardan önce ne yemem gerektiğini anlatıyor."