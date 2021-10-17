SPOR HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer itirafı! “Haberler doğru”

" Fenerbahçe 'nin tesisleri elit kategorisinde bana özel bir antrenör, 24 saat çalışan bir mutfak var."

"Menü diyetisyen tarafından yapılıyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer ilgisi beni çok mutlu ediyor ancak buna takılmıyorum. Şu anda önümdeki hedefe odaklanıyorum. Fenerbahçe'de çok çok mutluyum."