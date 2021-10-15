Fenerbahçe'nin elenmesine neden olan Ivan Bebek'in ses kayıtları ortaya çıktı

2016 yılında Fenerbahçe'nin Braga'ya elendiği maçta kararlarıyla büyük tepki çeken hakem Ivan Bebek'in bir skandalı ortaya çıktı.

Son olarak bu hafta Legia Varşova ile Leicester City maçında görev alan Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlattı.

Hajduk'un 1-0 kazanmasına rağmen özellikle kararlarıyla büyük tepki çeken Ivan Bebek'in, maçtaki kararlara dair ses kayıtları ortaya çıktı. Bu nedenle Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Bebek'i soruşturma nedeniyle açığa aldı.

BÜYÜK MAÇLARDAN MAHRUM EDİLDİ

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi, 2017 listesinde 1. kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan 2019 yılında FIFA kokartlı Hırvat hakem Ivan Bebek, ülkesinde önce sözlü sonra fiziksel saldırıya uğradı.

Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı.

42 yaşındaki hakem bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.