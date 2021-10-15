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FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisinin hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci, kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 15:37
FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

İRFAN CAN KADEMELİ OLARAK TAKIMLA ÇALIŞTI!
Sarı-lacivertlilerde son durumu merak konusu olan İrfan Can Kahveci'nin kademeli olarak takımla çalışmalara devam ettiği duyuruldu.

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