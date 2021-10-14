FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe 'de ocak transfer sezonu bir hayli hareketli geçecek. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk isteyen Kanarya'da ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin milli filebekçisi Altay Bayındır'ın ayrılığı söz konusu olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında çıkan iddialarda, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın, Altay için Fenerbahçe ile temasa geçeceği ifade edilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Altay için Fenerbahçe cephesi de hazırlık yaparken, yıldız eldiven için 20 milyon euro fiyat biçilmişti.