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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır'a Ajax'ın talip olduğu bilinirken, bonservis ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Onana'nın Inter'e gideceğinden dolayı Ajax bir kaleci arayışına girmişti ve gündemine Altay'ı almıştı. Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için 20 milyon euro beklentisi olduğu ifade edilirken, Ajax'ın teklifinin daha farklı olacağı kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:23
Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe'de ocak transfer sezonu bir hayli hareketli geçecek. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk isteyen Kanarya'da ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin milli filebekçisi Altay Bayındır'ın ayrılığı söz konusu olabilir.

Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında çıkan iddialarda, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın, Altay için Fenerbahçe ile temasa geçeceği ifade edilmişti.

Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Altay için Fenerbahçe cephesi de hazırlık yaparken, yıldız eldiven için 20 milyon euro fiyat biçilmişti.

Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

AJAX'IN TEKLİFİ...
Bununla beraber Ajax'ın teklifinin Fenerbahçe'nin beklentisinden bir hayli düşük olacağı kaydedildi. Ajax yetkililerinin Altay Bayındır için 15 milyon euroyu gözden çıkaracağı ancak bu miktarın üzerine geçmeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır için Ajax'tan transfer kararı! Bonservisi...

Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken kalesinde 12 gol gördü ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

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