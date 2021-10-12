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Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Serdar Aziz kararı!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bir yandan bu karşılaşmanın hazırlıkları sürerken diğer yandan iç transfer çalışmaları devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu ile yola devam edecek olan sarı lacivertliler, Jose Sosa ve Serdar Aziz ile ilgili de kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:50
Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Serdar Aziz kararı!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Sosa ve Serdar Aziz için karar verilecek. Yönetim, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla ilgili kararını lig bittikten sonra vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Serdar Aziz kararı!

36 yaşındaki Sosa ile yolların ayrılma ihtimali şu an için daha yüksek görünüyor. Arjantinli yıldız da ülkesine dönüp, Estudiantes formasıyla futbolu bırakmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Serdar Aziz kararı!

Serdar Aziz'in geleceği ise sergileyeceği performansa bağlı. Akşam'ın haberine göre Serdar'ın olumlu yönleri; yükselen formuyla yeniden Milli Takım'a seçilmesi ve yabancı sayısının daha da düşecek olması. Dezavantajı ise sık sık sakatlanması.

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