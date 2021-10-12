Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand müjdesi! Resmi hesap paylaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kongolu yıldız Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 13:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 13:36
FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Derbi hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye milli ara ilaç gibi geldi. Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların bir bir dönmesi teknik heyeti sevindiriyor.

TISSERAND TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Süper Lig'in 4. haftasındaki Sivasspor maçında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Marcel Tisserand'dan müjdeli haber geldi. Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı paylaşımda, deneyimli stoperin takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

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