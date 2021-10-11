Haberler Fenerbahçe Trabzon mesaisi sürüyor!

Trabzon mesaisi sürüyor!

Sarı-Lacıvertlıler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirilen idmanda oyuncular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Trabzon mesaisi sürüyor!

Teknik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Mesut Özil başta tüm oyuncular yine çok hırslı görünürken, Diego Rossi ile Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı. Üç oyuncunun özel programlar eşliğinde idmanı tamamladıkları bildirildi.

MAX MEYER TEMPO ARTIRDI
Transferin son günlerinde kadroya katılan Max Meyer formunu giderek yükseltiyor. Milli arada temposunu artıran Alman oyuncu, idmanlarda sıkı çalışmasıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 4 maçta 119 dakika şans bulan ve vasat bir görüntü çizen Meyer'in önümüzdeki dönemde gerçek kalitesini göstermeyi hedeflediği öğrenildi.

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