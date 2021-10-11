Trabzon mesaisi sürüyor!

Teknik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Mesut Özil başta tüm oyuncular yine çok hırslı görünürken, Diego Rossi ile Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı. Üç oyuncunun özel programlar eşliğinde idmanı tamamladıkları bildirildi.

MAX MEYER TEMPO ARTIRDI

Transferin son günlerinde kadroya katılan Max Meyer formunu giderek yükseltiyor. Milli arada temposunu artıran Alman oyuncu, idmanlarda sıkı çalışmasıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 4 maçta 119 dakika şans bulan ve vasat bir görüntü çizen Meyer'in önümüzdeki dönemde gerçek kalitesini göstermeyi hedeflediği öğrenildi.