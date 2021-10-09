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Djordjevic’ten hakem isyanı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'ten Panathinaikos maçının hakemlerine tepki geldi... Bitime 2.7 saniye kala Yunan ekibi lehine çalınan sportmenlik dışı faule vurgu yapan Sırp koç, "Maçı kaybetmiş olmak en büyük eksi. Bu seviyelerde böyle hatalar yapmamamız gerekiyor. Ancak bu kadar sert ve fiziksel olan maçta özellikle 2.7 saniye kala bu tarz şeylerin de olmaması lazım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Djordjevic’ten hakem isyanı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'ten Panathinaikos maçının hakemlerine tepki geldi... Bitime 2.7 saniye kala Yunan ekibi lehine çalınan sportmenlik dışı faule vurgu yapan Sırp koç, "Maçı kaybetmiş olmak en büyük eksi. Bu seviyelerde böyle hatalar yapmamamız gerekiyor. Ancak bu kadar sert ve fiziksel olan maçta özellikle 2.7 saniye kala bu tarz şeylerin de olmaması lazım" dedi. Djordjevic bu kaybın reaksiyon vermeleri halinde artı şeyler getireceğini de kaydetti.
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