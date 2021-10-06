Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... 2021-22 sezonuna fırtına gibi başlayan ve attığı gollerle takımını ayakta tutan Enner Valencia için Ekvador milli takım kariyeri istediği gibi gitmiyor. Ekvador milli takımı ile son olarak 2019 yılında Trinidad Tobago ağlarını sarsan Enner Valencia, o maçtan bu zamana dek milli formayla gol atamadı. Bunun üzerine Ekvador milli takımı teknik direktörü Gustavo Alfaro, Enner Valencia'nın gol atmasını istediğini ancak bunun takımca olabileceğini ifade etti. Alfaro, "Açıkçası Enner'in gol atmasını çok isterim." dedi. İşte o sözler... (Fotommac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 14:03
Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

Fenerbahçe formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Enner Valencia, Ekvador milli takımı ile gol bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli yıldız, Ekvador formasıyla son golünü 2019'da Trinidad Tobago'ya karşı atmıştı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

Milli takıma çağırılan Valencia, medya mensupları tarafından teknik direktör Gustavo Alfaro'ya soruldu. Alfaro, yaptığı konuşmada Valencia'nın gol atmasını çok istediğini söyledi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

"ENNER'İN GOL ATMASINI ÇOK İSTERİM"
İşte o açıklamalar;
"Açıkçası Enner'ın gol atmasını çok isterim. Enner bizim için çok önemli, takımın kaptanı; Ama o sadece kaptan değil, birçok konuda örnek oluyor. Şahsım adına söylemek isterim ki, Enner'in moralinin yüksek olmasını çok isterim.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

O, milli takımda olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Tecrübesiyle takıma önemli şeyler katıyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

"GOL YEMEK KALECİYE, GOL ATMAK FORVETE BAĞLI DEĞİL"
Bazen gol yememeniz de, sadece kaleci ile alakalı değildir. Bir gol atmak da, sadece forvet oyuncusuna bağlı değil. Tüm takım birbirine yardım etmeli, forvet oyuncusuna takım fırsatlar üretmeli, bu de beraber oynama şekline bağlı. İhtiyacımız olan şey, hücumda etkili olmak. Oyuncularımın bireysel hareket etmesini istemiyorum. Bu, tüm takımın sorumluluğu."

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