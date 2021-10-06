Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

"GOL YEMEK KALECİYE, GOL ATMAK FORVETE BAĞLI DEĞİL"

Bazen gol yememeniz de, sadece kaleci ile alakalı değildir. Bir gol atmak da, sadece forvet oyuncusuna bağlı değil. Tüm takım birbirine yardım etmeli, forvet oyuncusuna takım fırsatlar üretmeli, bu de beraber oynama şekline bağlı. İhtiyacımız olan şey, hücumda etkili olmak. Oyuncularımın bireysel hareket etmesini istemiyorum. Bu, tüm takımın sorumluluğu."