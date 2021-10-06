Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Ekvador hocası Gustavo Alfaro sahip çıktı! "Gol atmasını çok isterim"

Fenerbahçe formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Enner Valencia, Ekvador milli takımı ile gol bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli yıldız, Ekvador formasıyla son golünü 2019'da Trinidad Tobago'ya karşı atmıştı.
Milli takıma çağırılan Valencia, medya mensupları tarafından teknik direktör Gustavo Alfaro'ya soruldu. Alfaro, yaptığı konuşmada Valencia'nın gol atmasını çok istediğini söyledi.
"ENNER'İN GOL ATMASINI ÇOK İSTERİM"
İşte o açıklamalar;
"Açıkçası Enner'ın gol atmasını çok isterim. Enner bizim için çok önemli, takımın kaptanı; Ama o sadece kaptan değil, birçok konuda örnek oluyor. Şahsım adına söylemek isterim ki, Enner'in moralinin yüksek olmasını çok isterim.