Kadıköy'de lider duruşu!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 yenilerek şok yaşayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ilk yarıda etkiliydi. 16. dakikada Mergim Berisha'nın ceza sahası içinde dönerek yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. Ataklarını sürdüren Kanarya, 45+5'te Luiz Gustavo ile farkı 2'ye çıkarıp, soyunma odasına rahatlayarak gitti.



SERİYİ 3'E ÇIKARDI

İkinci yarıda Kasımpaşa, 53'te Michal Travnik ile umutlansa da başka gol olmayınca 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Sarılacivertliler 1 9 puana yükselirken üst üste 3., toplamda ise bu sezon 6. galibiyetini elde tti. Kasımpaşa ise son 5 maçta 4'üncü yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. İstanbul ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Fenerbahçe milli aradan sonra Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.



LİGDE 2 GOLLÜ 5. GALİBİYET

Kanarya bu sezon ligde aldığı 6 galibiyetin 5'ini 2 gol atarak elde etti. Sarı-lacivertli takım, Antalya ve Altay'ı (D) 2-0, Giresun, Hatay (D) ve Kasımpaşa'yı ise 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor deplasmanında ise 1-0 kazandı.