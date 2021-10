SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Olympiakos başkanı Marinakis'e flaş İstanbul cevabı! "Ataların gibi ağıt yak gerizekalı" (FB spor haberi)

Türkler'in şehre girmesi üzerine imparatorun son çırpınışları.

Yollar, mabetlerin avluları, üç yol ağızları, tarlalar, bağların çevreleri, bunların hepsi, azizlerin, soyluların, dindar adamların, rahiplerin ve rahibelerin kalıntıları ile doluydu. Bunlar şimdi nerededirler?

Ne büyük felaket!

Ya Rab! Bize olan bu halleri hatırına getir.

Nazar eyle ve maruz kaldığımız hakaretleri gör! Babalarımızdan kalma mirasımız yabancılara kaldı, evlerimiz başkalarının eline geçti.

Babamız yok gibi, öksüz kaldık, annelerimiz dul kadınlara döndü. Takibata uğradık, zahmetler çektik ve rahatımız kalmadı.

Babalarımız günah işlediler ve öbür dünyaya gittiler. Biz ise onların günahlarının cezasını çekiyoruz.

Bizi kullar, hükümleri altına aldılar.

Bunların elinden kurtulan olmadı.

Başımızın üzerinde bulunan taç yere düştü.

Yazıklar olsun bize! Zira günah işledik...

Şimdi şehre gelen felaketi, müthiş esareti ve acı hicreti hangi kuvvetli dil tasvir edebilecek?

Maruz kaldığı felaket Kudüs'ten Babil'e veya Asurya'ya hicret etmek gibi değildir.

Ey güneş titre! Ey arz, sen de titre ve adil hakim olan Cenab-ı Hakk'ın günahlarımız için neslimizi tamamen terk ettiğinden inle!

Bakışlarımızı gökyüzüne çevirmeye layık değiliz, yalnız yüzümüzü yere koyarak, Allah'a karşı "adilsin ve kararların adalete uygundur" diye bağırmalıyız.

Günahlar işledik, dini kurallardan uzaklaştık.

Her milletten fazla haksızlık yaptık ve bize her ne yaptıysan hakiki ve adil kararlarınla yaptın.

Böyle olmakla beraber, Ya Allah! Bize merhamet et, biz de duadan geri durmayacağız."