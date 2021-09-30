Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e flaş sözler! "Tembel ve işe yaramaz" (FB spor haberi)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e flaş sözler! "Tembel ve işe yaramaz" (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında JuventusChelsea'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından unutulmaz golcülerden Peter Crouch, Chelsea'nin Alman futbolcusu Kai Havertz'i sert bir dille eleştirdi. Crouch Özil'i örnek göstererek, "Tıpkı Mesut Özil gibi. Tembel, işe yaramaz ve sinir bozucu bir top oynadı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:09
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e flaş sözler! "Tembel ve işe yaramaz" (FB spor haberi)

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, Chelsea ile karşılaştı. Ronaldo gittikten sonra düşüşe geçen Juventus, Chelsea'yi mağlup ederek adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın ardından unutulmaz golcülerden Peter Crouch, Chelsea'nin Alman futbolcusu Kai Havertz'i sert bir dille eleştirdi.

"MESUT ÖZİL GİBİ"

Alman yıldız Kai Havertz hakkında Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.

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