Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil antrenmanda yer almadı! Olympiakos maçında...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Yunanistan Ligi ekibi Olympikos'u ağırlayacak sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürerken şok bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.
Bununla birlikte Serdar Aziz, Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Marcel Tisserand sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.
Öte yandan Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedikleri için karşılaşmada forma giyemeyecek.