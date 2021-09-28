Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Al Rayyan'a transfer oldu

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Al Rayyan'a transfer oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:54
Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Al Rayyan'a transfer oldu

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.

Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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