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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda kancası! Louis van Gaal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal'i etkiledi. Deneyimli çalıştırıcının, A Milli Takım tarafından da istenen genç yıldızla ilgili bilgi aldığı aktarıldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 11:47
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda kancası! Louis van Gaal...

A Milli Futbol Takımı'mız tarafından da istenen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için Hollanda bastırıyor. Milliyet'te yer alan habere göre Van Gaal'ın, Ferdi'nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda kancası! Louis van Gaal...

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar'ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda kancası! Louis van Gaal...

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Öte yandan Hollanda'nın Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini kendilerinden yana kullanması için kararlı olduğu kaydedildi. Bu arada annesi Kanadalı olduğu için Ferdi Kadıoğlu'nun Kanada'yı seçme hakkı da bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda kancası! Louis van Gaal...

Kanarya'da Vitor Pereira'nın gelişiyle formayı geri alan Ferdi Kadıoğlu, yeniden göze girdi. 3-4-3 sisteminde orta sahanın soluna yerleşen 21 yaşındaki oyuncu, Altay deplasmanının ardından Giresunspor maçında da golünü atarak çıkışını sürdürdü. İzmir'de de 1 gol+1 asistle yıldızlaşan Ferdi, yönetimi harekete geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda kancası! Louis van Gaal...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu ile önümüzdeki aylarda masaya oturularak, nikah tazelenmesi bekleniyor. Ferdi'yi başta Nottingham Forrest olmak üzere Premier Lig, Championship ve Hollanda Eredivisie'den birçok takımın izlemeye aldığı gelen haberler arasında.

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