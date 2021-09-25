Miguel Crespo vasat başladı

Sarı lacivertli takımla ilk maçına Giresunspor karşısında çıkan Miguel Crespo'nun performansı 'vasat' bulundu. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine giren Portekizli futbolcu, 19 kez topla buluşurken, yüzde 91.7 pas isabeti oranı yakaladı. 1 ikili mücadele, 1 hava topu kazandı, 1 şut pası verip, 1 uzaklaştırma yaptı. Heyecanlı görünen Crespo'nun süre aldıkça daha iyi olacağı belirtiliyor



45 dakikada 19 kez topla buluşan Portekizli oyuncu, izleyenlere net bir fikir vermedi.