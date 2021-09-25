Haberler Fenerbahçe Miguel Crespo vasat başladı

Miguel Crespo vasat başladı

Sarı lacivertli takımla ilk maçına Giresunspor karşısında çıkan Miguel Crespo'nun performansı 'vasat' bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Miguel Crespo vasat başladı

Sarı lacivertli takımla ilk maçına Giresunspor karşısında çıkan Miguel Crespo'nun performansı 'vasat' bulundu. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine giren Portekizli futbolcu, 19 kez topla buluşurken, yüzde 91.7 pas isabeti oranı yakaladı. 1 ikili mücadele, 1 hava topu kazandı, 1 şut pası verip, 1 uzaklaştırma yaptı. Heyecanlı görünen Crespo'nun süre aldıkça daha iyi olacağı belirtiliyor

45 dakikada 19 kez topla buluşan Portekizli oyuncu, izleyenlere net bir fikir vermedi.

SON DAKİKA