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FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Sakatlanmasaydım işler farklı olurdu"

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Belçika Ligi'nde harikalar yaratıyor. Antwerp formasıyla 8 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki forvet, İsviçre basınına verdiği röportajda bu sezonki performansıyla Fenerbahçe'deki günlerini kıyasladı. Frey, "Fenerbahçe'de de sakatlanana kadar gayet iyiydim. Eğer sakatlanmasaydım işler başka olurdu." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 12:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Sakatlanmasaydım işler farklı olurdu"

Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 2 milyon euro karşılığında transfer olan Michael Frey, yeni takımıyla adeta şov yapıyor. 27 yaşındaki forvet, geride kalan 8 lig maçında attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Bu performansıyla ülkesi İsviçre'de de gündem olan Frey, ülke basınına verdiği röportajda bu sezonki çıkışının nedenlerini ve Fenerbahçe günlerini anlattı.

"F.BAHÇE'DE DE GAYET İYİYDİM"
Watson'a konuşan İsviçreli golcü, "İsviçre'de de iyi işler yaptım, Almanya'da oynadığımda da goller attım. Fenerbahçe'de de sakatlanana kadar gayet iyiydim. Eğer sakatlanmasaydım işler başka olurdu. Belçika'da pozisyon oyununu oynamayı daha iyi öğrendim ve bence bu yüzden daha fazla gol atmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Sergilediği performansla İsviçre Milli Takımı'na da göz kırpan Frey, "Milli takımda oynamak çocukluk hayalim, umarım bu hayalim gerçek olur" dedi.

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