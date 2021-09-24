Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Gelişerek devam etmeliyiz

Kadıköy'de golüyle perdeyi açan Ferdi Kadıoğlu, "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. İkinci yarıda kendi oyunumuzu geliştirdik, ritmi arttırdık, 2-0 yaptık ama rakibe gol imkani verdik, şanslar verdik. Sonuçta 3 puanı aldık. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz" dedi.



FERDİ SİGORTA

Ligin 3. haftasındaki Altay deplasmanında 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı olan Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında da golüyle 3 puanın yolunu açtı. Genç oyuncunun gol attığı iki maçta Kanarya hanesine 6 puan yazdırdı.