Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Gelişerek devam etmeliyiz

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Gelişerek devam etmeliyiz

Kadıköy'de golüyle perdeyi açan Ferdi Kadıoğlu, "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. İkinci yarıda kendi oyunumuzu geliştirdik, ritmi arttırdık, 2-0 yaptık ama rakibe gol imkani verdik, şanslar verdik. Sonuçta 3 puanı aldık. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Gelişerek devam etmeliyiz

Kadıköy'de golüyle perdeyi açan Ferdi Kadıoğlu, "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. İkinci yarıda kendi oyunumuzu geliştirdik, ritmi arttırdık, 2-0 yaptık ama rakibe gol imkani verdik, şanslar verdik. Sonuçta 3 puanı aldık. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz" dedi.

FERDİ SİGORTA
Ligin 3. haftasındaki Altay deplasmanında 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı olan Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında da golüyle 3 puanın yolunu açtı. Genç oyuncunun gol attığı iki maçta Kanarya hanesine 6 puan yazdırdı.

SON DAKİKA