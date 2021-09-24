FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Giresunspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - HAYIR! Mesut Özil, "Türkiye'ye yatmaya geldi" diyenlerin üzerine yattı! O ne sakinliktir arkadaş? O ne sakinliktir? İnanın o pozisyonda başkası olsa eli ayağına dolaşır! Oraya mı, buraya mı vursam diye düşünürken, pozisyon gelir geçer! İşte tecrübe böyle bir şey… Şimdiii gelelim Mert Hakan'ın yaptırdığı penaltı pozisyonuna…

Her kafadan bir ses çıkıyor, bilmeyenler bile bildiğini zannediyor. Penaltı kararı da, verilmeyen sarı kart kararı da doğru. Kural diyor ki; kime gittiği belli olmayan, orta yapılan pozisyonlarda sarı olmaz. Yani "bazılarının" beklentisi yanlış!