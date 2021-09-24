FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Giresunspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - TUZAĞA DÜŞMEDEN
Zirve takımları birbiri ardına puanlar kaybedince, Fenerbahçe Kadıköy'de "final" maçına çıktı. Böyle haftalar "kolay" gibi görünen rakiplere karşı oynayanlar için "tuzaklarla" doludur. Zaten kazanılması gereken bir maçın, "kayıpları telafi" haline gelmesiyle baskı artar. Normal oyun "stres" fırtınasına dönüşür.
Ancak ikinci dakikada Ferdi'nin attığı golle sahadakiler de, tribündekiler de bir anda "huzur" ile doldular. Fenerbahçe'nin agresif beklenen tarzı, bekleyen oyuna dönüştü. Anlamadılar belki ama bahsettiğimiz "tuzak" buydu. Mert Hakan'ın acemiliğiyle penaltı geldi. Aynı senaryo Sivas maçında yaşandı.
Giresunlu oyuncunun penaltı atışını direğe nişanlaması Fenerbahçe'nin şansıydı. Pereira, Eintracht maçı on biri ile sahaya çıktı. Başakşehir dersi, alınacak risk bırakmamıştı. Skoru koruma temposunda oynamaları ise hayatın gerçeği. 10. günde dördüncü maçtaydılar. Güçlerini ekonomik kullanmak istemeleri doğal.