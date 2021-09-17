Son dakika spor haberi: Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

90 dakikada Pelkas'ın aldığı penaltıda pasın Rossi'den gelmesi de gecenin ironisi olarak kalacak. Pelkas'ın kaçırdığı, Berisha'nın tamamladığı ama VAR'a takılan golümüz de vardı. Son saniyelerin hayal kırıklığı, Pelkas'ın travması oldu.
Eintracht'ın düştüğü ofsayt sayısı, Fenerbahçe'nin defans "beşlisinin" uyumu ile de ilgili. İyi çalışmalar, hattı bozmadan rakiplerini tek tek tuzağa düşürdüler. Ama ön tarafa kendi düzenini kuruyor. 10'dan fazla şuta, Mesut gibi bir "yönetmene" rağmen, hala orada boşa kaçana top kullanılmıyorsa, kulaklar çekilmeli. Yeni ve genç bir takımın, kendisini Avrupa tartısında görmesi, elindeki galibiyeti kaçırması, rakibini kilitlemesi ve çekinmeden – korkmadan öne koşması gecenin güzelliği… İyi, daha iyi olacaklar.
EMRE BOL - DİRİ BİR MESUT
Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikası Avrupa standartlarında. Lakin maçın geri kalanı için aynı şeyleri söylemek kolay değil! Pereira'nın Frankfurt ekibiyle oynanacak karşılaşmaya iyi hazırlandığını söylemek gerek. Rakibi 10 defaya yakın ofsayta düşürmek Portekizli hocanın kurnazlığıydı. Sarı-lacivertliler deplasman galibiyeti kaçıran taraf oldu. Her daim Alman takımlarından çekinmişimdir. Kolay kolay maçı bırakmıyorlar, disiplinli bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu kez Fenerbahçe Alman takımı gibiydi. İlk yarıda olduğu kadar etkili olamasa da sonuna kadar mücadele etti.