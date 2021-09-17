Son dakika spor haberi: Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Geçtiğimiz günlerde Valencia için şöyle demiştim: Fenerbahçe transferler yaptı yapmasına ama santrfor mevkisi yine Valencia'ya kalacak gibi görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Gerçekten Avrupa standartlarında bir futbol ortaya koydu Keçi! Özellikle ilk yarıda Alman ekibinin savunmasını inanılmaz yıprattı. Şu anki durumuyla takımda onu kesebilecek bir isim göremiyorum.

Yeni transferlerden Rossi ise hala alışma sürecinde… Ben taraftarların sosyal medyada yazdığı gibi boş bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Sadece zamana ihtiyacı var. Seviyesi düşük bir ligden geldiği için bu seviyeye yabancı sadece… Ama alışı, verişi, aklıyla kısa zamanda uyum sağlayacağına inanıyorum.