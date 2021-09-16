Son dakika spor haberi: Frankfut-Fenerbahçe maçında Alman taraftarlardan skandal hareket! Mesut Özil bakın nasıl karşılık verdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe D Grubu ilk mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelenin 48. dakikasında oldukça dikkat çeken bir an yaşandı.

Almanya'nın Dünya Şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Mesut Özil korner kullanmak için köşe gönderine gittiğinde Alman taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Bu tepkinin ardından yabancı maddelerin atıldığı yöne dönen Özil, tepkisini taraftara öpücük atarak gösterdi. İşte o anlar...

*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.