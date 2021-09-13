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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand paylaşımı

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand sakatlanarak oyuna devam edememişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:34
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand paylaşımı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular saat 10.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Salı günü yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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