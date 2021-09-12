Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kriz direkten döndü! Vitor Pereira...

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hazarsız atlatıldığı öğenildi. Takvim'in haberine göre olayın kahramanları ise İrfan Can ile Mert Hakan Yandaş.

PEREIRA İLE AÇIK KONUŞTULAR



Gelen bilgilere göre İrfancan Kahcevi ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.

