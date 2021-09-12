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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kriz direkten döndü! Vitor Pereira...

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden, Avrupa Ligi'nde de adını gruplara yazdıran Fenerbahçe'de büyük bir krizin eşiğinden dnüşdüğü ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ve futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan diyalog, büyümeden önlendi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kriz direkten döndü! Vitor Pereira...

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hazarsız atlatıldığı öğenildi. Takvim'in haberine göre olayın kahramanları ise İrfan Can ile Mert Hakan Yandaş.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kriz direkten döndü! Vitor Pereira...

PEREIRA İLE AÇIK KONUŞTULAR

Gelen bilgilere göre İrfancan Kahcevi ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük kriz direkten döndü! Vitor Pereira...

BAŞKAN KOÇ DEVREYE GİRDİ...

Bunun üzerine Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Ancak devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert Hakan'ı Galatasaray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi ve kriz sona erdi.

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