Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Diego Perotti sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli Diego Perotti, sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli Diego Perotti, sessizliğini bozdu.
2 Eylül'de transferin son günü Fenerbahçe, 33 yaşındaki Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Arjantinli oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin yaptığı fesih duyurusunun altına "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" yorumunu yaptı.
FENERBAHÇE FESHETTİ PEROTTI MESAJ YAZDI
33 yaşındaki oyuncu, bu yorumunun ardından kişisel hesabından bir gönderi daha paylaştı, "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Perotti, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" ifadelerini kullandı.
"TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM"
Ajansspor'un Arjantin basınından derlediği habere göre Perotti, "Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim" dedi.
"EN İYİSİ SÖZLEŞMESİ FESHETMEKTİ"
Fenerbahçe'nin kendisini uzaklaştırdığını söyleyen Arjantinli futbolcu, "En iyisi sözleşmeyi feshetmekti" diye konuştu.
Kariyerinin sonuna geldikçe yaşadıklarını anlamının zor olduğunu vurgulayan Perotti, kendisiyle ilgilenmeyi bırakan arkadaşlarına da sitem etti. Perotti, eski kulübü Boca Juniors'tan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini de belirtti.
39 MAÇ KAÇIRDI
2020 yılında transfer edilen Perotti, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 39 karşılaşmada forma giyememişti. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyordu.
Şu an kulüpsüz durumda bulunan Diego Perotti, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkıp 192 dakika sahada kaldı. Arjantinli oyuncu, bu sürede 3 gol atarken asist yapmayı başaramadı.