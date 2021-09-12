Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolculardan Sivasspor maçında hakeme itiraz! Bu pozisyonda penaltı beklediler

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolculardan Sivasspor maçında hakeme itiraz! Bu pozisyonda penaltı beklediler

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ederken, sarı-lacivertliler ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekledi. 51. dakikada Berisha'nın çektiği şutta top ceza sahasındaki Goutas'tan geri dönerken, Fenerbahçeli futbolcular Sivassporlu oyuncunun topa elle müdahale ettiğini belirtip hakem Halis Özkahya'ya penaltı itirazında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 18:23 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 18:43
SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolculardan Sivasspor maçında hakeme itiraz! Bu pozisyonda penaltı beklediler

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ederken, sarı-lacivertliler ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekledi. 51. dakikada Berisha'nın çektiği şutta top ceza sahasındaki Goutas'tan geri dönerken, Fenerbahçeli futbolcular Sivassporlu oyuncunun topa elle müdahale ettiğini belirtip hakem Halis Özkahya'ya penaltı itirazında bulundu.

Özkahya, oyuna bir süre durdurduktan sonra VAR'la yaptığı kısa görüşme ardından oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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