Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "1 puan mutlu etmiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor maçı sonrası konuştu.



İşte o sözler;

"Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada."

Vitor Pereira: "Yeni gelen ve milli takımdan dönen oyuncularımız vardı ve bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Oyun çok fazla durdu."

"1 puan beni mutlu etmiyor, ben her maçı kazanmak isterim ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum."