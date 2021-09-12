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Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "1 puan mutlu etmiyor"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlamış ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası Vitor Pereira, yaptığı açıklamada 1 puanın kendisine yetmediğini söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 19:35 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 20:07
Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "1 puan mutlu etmiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler;

"Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada."

Vitor Pereira: "Yeni gelen ve milli takımdan dönen oyuncularımız vardı ve bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Oyun çok fazla durdu."

"1 puan beni mutlu etmiyor, ben her maçı kazanmak isterim ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum."

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