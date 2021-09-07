Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Sola Arthur Masuaku

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde transfer çalışmalarına devam ederken, sol kanat bölgesi için çalışmalarına devam ediyor. Konuya ilişkin son iddia Afrika'dan geldi. İddiaya göre Kanarya, bu bağlamda Arthur Masuaku'yu düşünüyor.
Fenerbahçe için bir iddia da Afrika'dan geldi. Football News West Africa, sarı-lacivertlilerin West Ham United'lı Arthur Masuaku'yu kiralamak için teklif yaptığını belirtti. Tarafların anlaştığı, sarılacivertlilerin takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığı bildirildi. Fransa'da doğan 27 yaşındaki Kongolu sol bek, geçen sezon dizinden ameliyat olmuştu. İyileşen Masuaku, bu sezon Premier Lig 2'de 3 maça çıktı.