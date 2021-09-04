Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jose Sosa takımdan ayrı çalıştı (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sahada çalışırken, Dimitris Pelkas saha çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Filip Novak sahada özel programlar eşliğinde çalışmalarına başlarken, Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi.

SOSA AYRI TAMAMLADI

Alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise tedbir amaçlı takımdan ayrı program dahilinde antrenmanı noktaladı.



Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.