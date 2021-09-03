Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den 2 bomba birden! Max Meyer ve Barisha

Fenerbahçe transferde beklenen bombaları sonunda patlattı. Uzun süredir golcü ve orta sahaya bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler, Mergim Berisha ve Max Meyer'i renklerine bağladı. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen iki isimden Berisha ile 4, Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Salzburg'dan transfer edilen 23 yaşındaki Berisha santrfor ve forvet arkasında oynuyor. 25 yaşındaki Meyer ise kanatlar+orta sahanın her mevkisinde görev alabiliyor.



SİSTEME UYGUN



Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, PSV'nin de devrede olduğu Berisha için, "Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Hocamız Pereira'nın sistemine de uygun. Taraftarın sevgilisi olacak" derken, Meyer için, "Listemizde son kalan adaylardan bir tanesiydi. Potansiyelini tartışmaya gerek yok. 1-2 senedir işler istediği gibi gitmemiş Meyer için. Bu yeni sayfada Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak isteyen başarıya aç bir futbolcu" yorumunu yaptı.



F.BAHÇE'Yİ DUYUNCA KOŞA KOŞA GİTTİ



Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, "Mergim Berisha bana gitmeyeceğine dair söz vermişti ancak Fenerbahçe ismini duyunca elinde valizi ile odama geldi. Şaşkınız" açıklamasını yaptı.



Berisha: "Türkiye'nin en iyi kulübündeyim. Takımımızın ve taraftarın mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mesut Özil idollerimden birisiydi. Onunla aynı takımda forma giyeceğim. Bu tarif edilemez bir duygu."



TEK VURUŞ USTASI



Kariyerine 2012 yılında Redbull Salzburg'un altyapısında başlayan Mergim Berisha, son vuruşları iyi bir golcü. Ceza sahasında iyi pozisyon alan ve sağ ayağıyla net vuruşlar yapabilen 23 yaşındaki oyuncu, 1.88'lik boyuyla kafa toplarında da etkili. Bundesliga'da 5 maçlık Magdeburg macerası dışında hep Avusturya Ligi'nde forma giyen Berisha; FC Liefering, Redbull Salzburg, LASK ve SC Rheindorf Altach takımlarında oynadı. Bu sezon 3 maçta 1 gol kaydetti.

BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA



Max Meyer: "Kendimi mental ve fiziksel olarak toparlamaya, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Taraftarımız itici güç. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçirir ve şampiyon oluruz."



EMRE BOL | Biri iyi diğeri soru işareti?



Son olarak 2 transfer daha yaptı sarı- lacivertliler… Berisha ve Meyer… Berisha ile ilgili çok olumlu düşüncelerim var. Ama Meyer için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İkisinin de Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olması bana başka şeyler düşündürüyor! Berisha devamlılığı olan, gelecek vadeden bir futbolcu. Sadece topla değil, topsuz alanda da etkili olan komple bir hücum oyuncusu. Boş alanları iyi kullanıyor, 1.86'lık boyuyla duran toplarda etkili oluyor. Ama Pereira'nın istediği presli oyunu oynayabilecek mi bilemiyorum. Zira rakibe baskı yapacak bir oyun karakteri yok. Meyer'e gelince… Geleceğin yıldızı olarak adlandırılmasına karşın inanılmaz bir düşüş yaşadı. Çok teknik bir orta saha oyuncusuydu. Oyuncusuydu diyorum çünkü son durumuyla ilgili en ufak bir fikrim yok. Fenerbahçe onun için yeniden çıkış yapmak için büyük fırsat. Umarım bu fırsatı en doğru şekilde kullanır.