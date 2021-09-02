Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Steven Caulker'a Kayserispor ve Gaziantep FK talip oldu!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Steven Caulker'a Kayserispor ve Gaziantep FK talip oldu!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası satılık listesine konan Steven Caulker'a Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Gaziantep FK talip oldu. İki kulübün de İngiliz stoper için sarı-lacivertli yetkililerle masaya oturduğu ve kıyasıya bir transfer yarışına girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 14:54
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Steven Caulker'a Kayserispor ve Gaziantep FK talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Gaziantep FK, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Steven Caulker için transfer yarışına girdi.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer edilmesine rağmen teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sistemine uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan İngiliz stoper için iki kulübün de resmi temaslara başladığı kaydedildi.

Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Görüştüğümüz oyuncular var. Bunlardan birisi de Caulker. Net olarak anlaştığımızı söyleyemem" ifadeleriyle transferi doğruladı.

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