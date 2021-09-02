Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Steven Caulker'a Kayserispor ve Gaziantep FK talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Gaziantep FK, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Steven Caulker için transfer yarışına girdi.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer edilmesine rağmen teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sistemine uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan İngiliz stoper için iki kulübün de resmi temaslara başladığı kaydedildi.

Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Görüştüğümüz oyuncular var. Bunlardan birisi de Caulker. Net olarak anlaştığımızı söyleyemem" ifadeleriyle transferi doğruladı.