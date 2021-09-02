Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de fesih pazarlığı! Sırada Zanka ve Nabil Dirar var

Fenerbahçe, Avrupa'da transferin son gününde Mbwana Samatta'yı Antwerp'e, Maurico Lemos'u ise Beerschot'a kiraladı. İki oyuncu sezon sonuna kadar Belçika Ligi'nde forma giyecek. Samatta'nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde ayrılıklar bu kadarla sınırlı kalmayacak. Yönetim, Zanka ve Nabil Dirar'ın da sözleşmelerini feshetmek için son pazarlıkları yapıyor. Böylece kadroda düşünülmeyen 5 yabancı futbolcu ile yollar ayrılmış olacak.