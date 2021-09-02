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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de fesih pazarlığı! Sırada Zanka ve Nabil Dirar var

Son dakika haberi... Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da takımdan gönderilecek futbolcular konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, Zanka ve Nabil Dirar'ın sözleşmelerinin feshi için pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 14:34
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de fesih pazarlığı! Sırada Zanka ve Nabil Dirar var

Fenerbahçe, Avrupa'da transferin son gününde Mbwana Samatta'yı Antwerp'e, Maurico Lemos'u ise Beerschot'a kiraladı. İki oyuncu sezon sonuna kadar Belçika Ligi'nde forma giyecek. Samatta'nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de fesih pazarlığı! Sırada Zanka ve Nabil Dirar var

Sarı-lacivertlilerde ayrılıklar bu kadarla sınırlı kalmayacak. Yönetim, Zanka ve Nabil Dirar'ın da sözleşmelerini feshetmek için son pazarlıkları yapıyor. Böylece kadroda düşünülmeyen 5 yabancı futbolcu ile yollar ayrılmış olacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de fesih pazarlığı! Sırada Zanka ve Nabil Dirar var

Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın istemediği Caulker'ın da durumu bu hafta netleşecek. İngiliz oyuncunun, bu hafta Süper Lig'den bir takıma imza atması bekleniyor.

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