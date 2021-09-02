Son dakika spor haberi: Halil Dervişoğlu gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

KURTARICI GEDSON! Bugünlerde yine transferde en çok adı geçen bir başka futbolcu da Gedson. Adamı hem Beşiktaş istiyor, hem Galatasaray... Şurada kaldı saatler! İki takım da istiyor. Beşiktaş tarafından gelen bilgilere göre Gedson, Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray son dakikaya kadar bu transferi kovalıyor. Sanki bedava adam! İki büyük takımın kurtarıcısı olmuş Gedson!

ÖZİL'İN SİNİRLERİYLE OYNANIYOR Mesut Özil geldiği günden beri tartışılıyor. Bu kadar çok hakkında yorum yapılması onun bir dünya yıldızı olmasından dolayı... Normal yani. Fenerbahçe'de bir maçta kaptan oluyor bir maçta yedek...