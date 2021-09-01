Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Süper Lig'e 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik transferleri tamamlamak istiyor.

Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'i kadrosuna katmak istiyor.