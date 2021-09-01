Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Süper Lig'e 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik transferleri tamamlamak istiyor.
Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'i kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Vitor Pereira, hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı Soares'i kadrosunda görmek istiyor.