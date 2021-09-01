Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'i gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 12:56 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 12:59
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Süper Lig'e 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik transferleri tamamlamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'i kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Teknik direktör Vitor Pereira, hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı Soares'i kadrosunda görmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Cedrid Soares... (FB spor haberi)

Cedric Soares geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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