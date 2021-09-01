Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Birçok transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya. Halil Dervişoğlu savaşını kaybeden sarı lacivertliler, Aslan kadrosuna katmak istediği genç oyuncu Yusuf Barasi için devreye girdi. İşte transfer çalımına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:34
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyon olacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray son dönemde özellikle genç isimlere ağırlık vermiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler arasında yeni bir savaş çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

Halil Dervişoğlu savaşını kaybeden sarı lacivertliler, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği genç oyuncu Yusuf Barasi için devreye girdi. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu ile hem Fener hem de Cimbom ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

31 Ağustos Salı günü sarı lacivertlilerin, Halil Dervişoğlu için kulübüyle anlaşmaya vardıldığı ifade edilmişti. Halil'i elinden kaçıran Kanarya,Yusuf Barasi'de hata yapmak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yusuf Barasi... (FB GS spor haberi)

YUSUF BARASİ KİMDİR?

Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barasi forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Alkmaar'ın U19 takımında gösterdiği başarılı performans sonrası 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımına alınan genç yetenek, 1 kez milli formayı da giydi. Yusuf Barasi, U21 Milli Takımı'mızın Kosova ve Ukrayna ile oynadığı maçlarda görev yaptı. Genç yıldız Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde oynadı.

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