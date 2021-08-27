Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor ve Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başardı. Sarı-lacivertliler 1-0'ın rövanşında deplasmanda Helsinki'yi 5-2'lik skorla devirdi ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya forvet transferi için girişimlerini sıklaştırdı. İşte tüm detaylar ve gündemdeki isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:55
Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler kadrosuna forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'de forvet transferi tam bir çıkmaza girdi. Sarı Lacviertliler, şu ana kadar forvete sadece Serdar Dursun'u transfer etti. Başkan Ali Koç, Serdar Dursun transferinin ardından forvete iki transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

PEREIRA'DAN FORVET AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vitor Pereira da UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçı öncesi yaptığı basın toplantısında forvet transferi konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar." sözlerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

TARAFTARI AYAĞA KALDIRACAK GOLCÜ

Samatta'nın bir türlü performansını yükseltememesi ve Valencia'nın şu anda forvette tek alternatif olarak kalması teknik direktör Vitor Pereira'nın elini kolunu bağlamış durumda. Fenerbahçe, taraftarı da ayağa kaldıracak bir golcünün peşinde.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI

Bu isim Inter forması giyen Şilili forvet Alexis Sanchez... Fenerbahçe, golcü oyuncuyu transfer etmek için resmi girişimlere başladı. Sarı Lacivertli yönetimin yıldız oyuncuyu ikna turları devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

INTER'LE FESİH GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

Inter News'in haberine göre Fenerbahçe, Alexis Sanchez'in Inter'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Şilili forvetin Inter'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve iki taraf sözleşme feshi için görüşmelere devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fenerbahçe yönetimi Alexis Sanchez'den gelecek haberleri beklerken oyuncu tarafına ilk resmi teklifini iletti. Haberde Alexis Sanchez'in menajeri Fernando Felicevich'in Fenerbahçe yönetimiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Fenerbahçe, Şilili forvete 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin bu teklifinin içinde bazı bonus maddeleri de oalcağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

FENER'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Alexis Sanchez cephesi Fenerbahçe'nin resmi teklifine yeşil ışık yakarken görüşmelerin sürdüğü ve kesin anlaşmanın henüx sağlanamadığı ifade edildi. Sanchez'in Inter'le sözleşmesini feshetmesi halinde Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

BAKAMBU DA LİSTEDE

Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen isimlşerden biri de Cedric Bakambu.... Kongolu yıldızı Vitor Pereira çok istiyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının özel talebiyle Min-jae Kim'e imza attırmıştı. Bakambu'yu alarak Pereira'ya bir hediye daha vermek istiyorlar.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Beijing Guoan'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Ancak Çin ekibinin maaşları düzenli ödememesi nedeniyle yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Fenerbahçe ile Bakambu arasında yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Eğer Bakambu bonservisini eline almayı başarırsa, golcü oyuncuya ekstradan imza parası da ödenecek. Tecrübeli futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

LUUK DE JONG

Golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong'a çevirdiği de iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

DEMBELE İÇİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

Ali Koç'un Moussa Dembele ile yürütülen pazarlıkları İstanbul'da sürdürmek için davet ettiği menacerlik şirketi Mansa'dan sevindrici haber geldi. Fenerbahçe 'ye gönderilen mesajda, "Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz yeter ki Lyon ile anlaşın" denildi. Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi.

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