Son dakika transfer haberi: Yeni forvet kim olacak? 2022 model Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler kadrosuna forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştırdı.
ALİ KOÇ DUYURMUŞTU
Fenerbahçe'de forvet transferi tam bir çıkmaza girdi. Sarı Lacviertliler, şu ana kadar forvete sadece Serdar Dursun'u transfer etti. Başkan Ali Koç, Serdar Dursun transferinin ardından forvete iki transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı.
PEREIRA'DAN FORVET AÇIKLAMASI
Teknik direktör Vitor Pereira da UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçı öncesi yaptığı basın toplantısında forvet transferi konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar." sözlerini kullanmıştı.
TARAFTARI AYAĞA KALDIRACAK GOLCÜ
Samatta'nın bir türlü performansını yükseltememesi ve Valencia'nın şu anda forvette tek alternatif olarak kalması teknik direktör Vitor Pereira'nın elini kolunu bağlamış durumda. Fenerbahçe, taraftarı da ayağa kaldıracak bir golcünün peşinde.
ALEXIS SANCHEZ BOMBASI
Bu isim Inter forması giyen Şilili forvet Alexis Sanchez... Fenerbahçe, golcü oyuncuyu transfer etmek için resmi girişimlere başladı. Sarı Lacivertli yönetimin yıldız oyuncuyu ikna turları devam ediyor.
INTER'LE FESİH GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR
Inter News'in haberine göre Fenerbahçe, Alexis Sanchez'in Inter'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Şilili forvetin Inter'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve iki taraf sözleşme feshi için görüşmelere devam ediyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Fenerbahçe yönetimi Alexis Sanchez'den gelecek haberleri beklerken oyuncu tarafına ilk resmi teklifini iletti. Haberde Alexis Sanchez'in menajeri Fernando Felicevich'in Fenerbahçe yönetimiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Şilili forvete 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin bu teklifinin içinde bazı bonus maddeleri de oalcağı kaydedildi.
FENER'E YEŞİL IŞIK YAKTI
Alexis Sanchez cephesi Fenerbahçe'nin resmi teklifine yeşil ışık yakarken görüşmelerin sürdüğü ve kesin anlaşmanın henüx sağlanamadığı ifade edildi. Sanchez'in Inter'le sözleşmesini feshetmesi halinde Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.
BAKAMBU DA LİSTEDE
Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen isimlşerden biri de Cedric Bakambu.... Kongolu yıldızı Vitor Pereira çok istiyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının özel talebiyle Min-jae Kim'e imza attırmıştı. Bakambu'yu alarak Pereira'ya bir hediye daha vermek istiyorlar.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Beijing Guoan'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Ancak Çin ekibinin maaşları düzenli ödememesi nedeniyle yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe ile Bakambu arasında yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Eğer Bakambu bonservisini eline almayı başarırsa, golcü oyuncuya ekstradan imza parası da ödenecek. Tecrübeli futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
LUUK DE JONG
Golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong'a çevirdiği de iddia edilmişti.
DEMBELE İÇİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ
Ali Koç'un Moussa Dembele ile yürütülen pazarlıkları İstanbul'da sürdürmek için davet ettiği menacerlik şirketi Mansa'dan sevindrici haber geldi. Fenerbahçe 'ye gönderilen mesajda, "Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz yeter ki Lyon ile anlaşın" denildi. Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi.