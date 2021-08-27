Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Oğuz Kağan Güçtekin'i KVC Westerlo'ya transfer etti (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Oğuz Kağan Güçtekin'i KVC Westerlo'ya transfer etti (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin'i KVC Westerlo'ya gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:17 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:19
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Oğuz Kağan Güçtekin'i KVC Westerlo'ya transfer etti (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin'i KVC Westerlo'ya gönderdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Oğuz Kağan Güçtekin Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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